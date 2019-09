Rusia recibe a Huawei para el desarrollo del 5G

Guo Ping (izq), presidente de turno de Huawei, y Alexei Kornya, jefe del operador móvil ruso MTS, se dan la mano tras firmar un acuerdo ante los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, que aplauden el pasado 5 de junio en Moscú

"Los operadores rusos colaboran, todos, con varios fabricantes de 5G, incluido Huawei, así que no vemos a ningún 'líder' claro para el despliegue del 5G en Rusia", declaró a la AFP la analista Michela Landoni, de Fitch Solutions.



Un ejemplar del teléfono inteligente Huawei Mate20 X 5G tomada durante una presentación a la prensa en la feria tecnológica IFA, el pasado 5 de septiembre en Berlín

Mientras que, acusándolo de espionaje y pidiendo a sus aliados que hagan lo mismo,para que el gigante chino de las telecomunicaciones desarrolle redes del 5G en su país.Este mes,con el operador ruso MTS. Con su altísima velocidad, el 5G es un sueño para los rusos, muy adeptos al uso de los celulares, pero también podría utilizarse en los sectores de los autos conectados y reducir los legendarios atascos moscovitas.Como un desaire a Washington, en pleno conflicto con Huawei,entre el gigante chino y el grupo ruso de telecomunicaciones, con ocasión de la visita del presidente chino Xi Jinping al foro económico de San Petersburgo.Y esto no es más que el principio: Rusia, un país puntero en materia de nuevas tecnologías en comparación con los otros países occidentales, aspira a desplegar redes 5G en todas sus grandes ciudades para 2024.Zhao Lei, responsable de la rama rusa de Huawei, aprecia las atenciones de las autoridades. "Trabajamos en Rusia desde hace 22 años y, sobre todo gracias a la confianza de nuestros queridos socios, vivimos bien aquí", declaró durante el lanzamiento del 5G, agregando que su empresa quería "ser líder en el desarrollo del 6G".Número dos mundial de teléfonos móviles, Huawei está considerada como una empresa puntera del 5G, la futura generación ultrarrápida de internet móvil.Una fuente rusa del sector de la investigación del 5G afirmó a la AFP que Huawei es el mayor inversor en innovación para tecnología móvil en Rusia, con "el mayor laboratorio de investigación de todos los fabricantes" de Moscú.Según el diario económico ruso Vedomosti, Huawei emplea a 400 personas en Moscú y a 150 en San Petersburgo en el campo de la investigación y el desarrollo, y pretende contratar a 500 más para finales de 2019 y a 1.000 suplementarios en los próximos cinco años.Pero, según varios expertos, el impulso que Moscú ha dado a Huawei se debería más a razones económicas que a un avance real del grupo chino.Los operadores "prefieren este enfoque para evitar ser totalmente dependientes de un proveedor específico" y "asegurarse una mejor protección frente a las ciberamenazas", agregó.El operadorcon el sueco Ericsson en agosto.En un contexto de guerra comercial, Estados Unidos amenazó con cortar el acceso a Huawei a los componentes y servicios estadounidenses que necesita, como el sistema operativo Android.Rusia no tardó en ofrecerle su sistema operativo Aurora al grupo chino.Y aunque Android "siga siendo la opción favorita de Huawei", Aurora "podría ser una solución a corto plazo, y sobre todo un trampolín en el desarrollo de su propio sistema operativo", HaromonyOS, consideró Michela Landoni.Según Sylvain Chevallier, socio en el gabinete BearingPoint, el desafío geopolítico es "crear un frente económico contra Estados Unidos"."El hecho de que hablen sobre el sistema operativo es verdaderamente una amenaza política. (...) Quiere decir: 'vamos a ser autónomos respecto al monopolio estadounidense de los sistemas operativos de los celulares en el mundo'".En cuanto a los riesgos de espionaje mencionados por Washington, Rusia no se mostró preocupada."Mucha gente utiliza teléfonos Android, un sistema creado por Google. ¿Significa eso que Google tiene acceso a todos esos datos? Sí, por supuesto", afirmó Evgueni Jorov, jefe del "Wireless Network Lab" de la Academia de las Ciencias de Rusia. "Entonces, ¿qué diferencia hay entre Huawei y Google en ese caso?".