Sacan a 4 jóvenes de la cárcel y los ejecutan

Cuatro jóvenes que se encontraban presos en la cárcel seccional de San Juanito, municipio de Bocoyna fueron liberados por un comando que mató al policía vigilante de las instalaciones; los “rescatados” fueron ejecutados momentos después y sus cadáveres abandonados en una brecha.Los jóvenes de entre 22 y 26 años de edad, cuyas identificaciones fueron reservadas por la Fiscalía General del Estado, se encontraban detenidos por la Policía Estatal y municipal de Bocoyna por supuestas faltas administrativas que la autoridad tampoco reveló.Durante la madrugada de ayer un comando ingresó a laidentificado como Salvador González Castillo, quien fue asesinado por los sicarios que se llevaron a sus víctimas de dicha prisión.El hecho conmocionó a la comunidad de San Juanito, donde surgieron versiones de que elementos de la Policía Estatal habían entregado a los jóvenes al grupo criminal Gente Nueva, que posteriormente asesinó a los reclusos en el camino que conduce a Carichí, a la altura del kilómetro 30.Según las versiones de la comunidad, los jóvenes eran ampliamente conocidos en la región por dedicarse a actividades ilícitas; su detención habría sido por denuncias de tala ilegal y robo de ganado, antes de ser entregados al grupo que los asesinó.Sin embargo el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, negó revelar las identidades, pero aseguró que los jóvenes estaban presos por faltas administrativas y acreditó el “rescate” de las víctimas al grupo delincuencial que lidera César Daniel Manjarrez Alonso, alias “El H2”, lugarteniente deEl fiscal afirmó que se tiene la identidad de esas cuatro personas, pero que debido a que están bajo investigación no se puede dar a conocer a fin de no entorpecer el trabajo del Ministerio Público para determinar la forma en la que se dio la extracción de estas personas, así como los responsables de haber asesinado al oficial de la Policía municipal.Antes tales hechos, el fiscal aseguró que se habrá dey sobre todo establecer mayor coordinación con la Guardia Nacional para apoyar a las policías municipales que están en condiciones desfavorables en cuanto al número de elementos y el equipamiento con el que cuentan y que no les permite hacer frente a este tipo de situaciones.Cabe señalar que la semana pasada ocurrió un hecho similar en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuando cuatro hombres que estaban detenidos en la Comandancia de la Policía municipal fueron liberados por un grupo de civiles fuertemente armados, vinculados con el Cártel de Sinaloa, que es el grupo que tiene mayor presencia en aquella región.y no tuvieron más remedio que permitir la liberación de estas personas, a quienes se les relacionó con la privación ilegal de otro hombre. https://diario.mx/estado/sacan-a-4-de-la-carcel-y-los-ejecutan-20191003-1570066.html"> Fuente: El Diario de Juárez