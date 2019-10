Sacan a sus hijos de la escuela para educarlos con Netflix y YouTube

“Lo que hacemos funciona realmente bien para nosotros y nuestros hijos son tan inteligentes que las personas siempre se sorprenden después de conversar con ellos. Creo que es la mejor opción que hemos tomado para su educación”.

Una pareja se niega a enviar a sus hijos a la escuela, ya que quieren, de 24 años, y su esposo Derek, de 28 años, decidieron no seguir la tradicional ruta educativa después de investigar las escuelas primarias.Por eso sacaron a su hijo mayor, Dereon, de siete años, de la escuela en 2016 y le enseñaron en casa.Desde entonces han tenido otros tres hijos: Aerity, de tres años, Aeviny, de uno, y Derek James, de ocho meses, a quienes se les enseñará de la misma manera que a su hermano.A diferencia de la estructura de la escuela y las clases, sus días varían y han optado porpara darles la libertad a sus hijos.La familia derealiza caminatas regulares en la ciudad, visita lugares culturales como el museo infantil de Cincinnati, el Centro de Arte Contemporáneo y el zoológico de Cincinnati.La herramienta educativa de mayor peso que usan para que sus hijos aprendan es Netflix, donde ven muchossobre la naturaleza, la vida salvaje y el medio ambiente . Son los propios niños los que eligen y ven programas como Our Planet, Life Story, Abstract, Oceans y Blue Planet.También usancomo fuente de información y algunas veces a la semana usan libros u hojas de trabajo, pero no dedican más de 30 minutos o una hora a estos materiales.Sienten que este tipo de aprendizaje, en lugar de utilizar su tiempo exámenes o aprender sobre temas que pueden no beneficiarlos en el futuro.“Dejamos que los niños se hagan cargo de lo que quieren aprender. Según lo que pregunten o quieran saber determina cuál serla la lección”, explicó Taylor a los medios locales.Los padres explican que intentan educar a partir del juego, por eso van mucho al zoológico, a los museos y a centros culturales.Su opción formativa ha recibido tanto críticas como opiniones a favor. Lo que sí está claro que lo que beneficia a los niños es el tiempo que sus padres les dedican, tanto si están solo jugando o aprendiendo.