Sacerdote niega comunión a Joe Biden por apoyar el aborto

Al exvicepresidente de Estados Unidosno se le permitió comulgar el pasado domingo en unapor su apoyo al derecho al aborto.El, de la iglesia católica Saint Anthony en la ciudad Florence, le dijo al diarioque le había negado a Biden la comunión porque “”.“La Sagrada Comunión simboliza que somos uno solo con Dios, entre nosotros y con la Iglesia. Nuestras acciones deben reflejar eso”, sostuvo Morey en un correo electrónico enviado al periódico. Y añadió que “como sacerdote, es mi responsabilidad servir a las almas encomendadas a mi cuidado, y debo hacerlo incluso en las situaciones más difíciles. Mantendré al señor Biden en mis oraciones”.Morey no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios hecha poreste martes. Biden declinó hablar sobre el asunto en MSNBC., señaló.Biden ha mencionado que buscaría trabajar en el caso Roe vs. Wade, la decisión histórica de laque estableció los d, una medida que podría proteger ese derecho de los crecientes desafíos legales en los estados liderados por republicanos.También ha dicho que trataría de eliminar la, una ley que, excepto en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Biden anteriormente apoyó dicha enmienda, pero revirtió su posición a principios de este año en medio de las críticas de sus rivales presidenciales demócratas para la carrera electoral de 2020.Durante el debate vicepresidencial de 2012, Biden aseguró que personalmente se opone al aborto.A otros aspirantes presidenciales y vicepresidenciales demócratas católicos también se les ha negado la comunión por su apoyo a los derechos al aborto múltiples veces en las últimas décadas, a veces exponiendoen la jerarquía de la iglesia.En 2004, el cardenal, dijo que no le permitiría la comunión al candidato presidencial demócrata. Señaló que bajo su punto de vista, muy controvertido en ese momento, el sacramento debe protegerse de alguien “que sepa que él o ella es indigno y, sin embargo, presume de presentarse y tomar la Sagrada Eucaristía”.En 2008, elde la ciudad natal de Biden, Scranton, Pensilvania, dijo que al demócrata se le negaría la comunión en la diócesis de la ciudad por su apoyo a los derechos al aborto.En 2016, el senador por Virginia, entonces candidato a la vicepresidencia demócrata, enfrentó críticas de sacerdotes individuales sobre sus posiciones sobre el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad de género.