Sachi Tamashiro promueven el amor hacia los animales en su nuevo programa

“Fui educada con animales y eso ayuda muchísimo. Yo creo que el gusto por los animales es algo muy personal porque no importa de qué nacionalidad seas si no te gustan, no te gustan. Entre los que nos gustan hay niveles; yo soy nivel alto: me encantan. Es como yo crecí, por eso tengo esta pasión por los animales”, confiesa la actriz de ascendencia japonesa, quien se siente en este programa como pez en el agua.

“A mí lo que me gusta de Más Mascotas…es que te da una visión más amplia (del tema). De entrada, te hace entender que tenemos 23 millones de perros callejeros en el país, lo cual no nada más afecta a la gente que se le cruzan en la calle, sino que pueden morder, pueden tener alguna enfermedad. El hecho de comunicarle a la gente nos da un conocimiento mucho más amplio de la situación que estamos viviendo como país y las opciones que existen”, abunda la conductora.



Más Mascotas que Humanos

Estreno hoy

22:00 horas

Por Unicable

Conocimiento y diversión es lo que prometeque el público encontrará en, emisión que se estrena esta noche por la señal dey que, conducido por, busca concientizar al público sobre la importancia de los animales en la vida del ser humano.En entrevista con Zócalo, Sachi comparte detalles de este proyecto donde debuta en la conducción, pues estará a cargo de algunos segmentos de esta producción de Javier Williams y Pablo Calasso.“Me estreno como conductora y está padrísimo. Estoy conduciendo unas cápsulas, es más trabajo de calle. Hacemos experimentos sociales y me voy a los albergues donde rescatan animales para ver cuáles son las funciones de los animalitos, como los perros que rescatan personas o los que olfatean cosas en el aeropuerto”, comparte.La conductora, de 39 años, dice sentirse contenta de ser parte de una proyecto de corte familiar, que seguramente divertirá a los niños y le va a aportar mucho aprendizaje.“A pesar de ser fanática de los animales, hay muchas cosas que no sabía y que gracias a esto estoy enterándome y (son cosas que) me pueden servir para ser mejor con mi animal”, añade.Sachi reconoce que en la actualidad hay mucha más, pero advierte que este programa le servirá mucho a “la gente que no está muy inmersa en algún tipo de asociaciones con interés por los animales, que no conocen todas las posibilidades que tenemos para ayudar en una situación donde no sabemos qué hacer.Habrán invitados especiales en cada emisión, entre los que destacan Eugenio Derbez, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, y junto con Sachi están como coconductores Isaac Salame y Bou, un perro de raza Golden Retriever.