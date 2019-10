Saldo blanco en ‘operación mochila’

Monclova, Coah.- Un Operativo Mochila se llevó a cabo en el Centro de Bachilleres Coahuila Prepa 24, donde elementos de Seguridad Pública se aseguraron de que los alumnos no portaran armas, ni sustancias tóxicas.



Durante el operativo, el director de dicha corporación, Adrián Olivas Jurado, dijo que con este van 24 revisiones en diferentes planteles, pues iniciaron con las primarias, siguieron con las secundarias y ahora están trabajando en las preparatorias para asegurarse de que los alumnos no lleven nada fuera de lo normal.



Mencionó que hasta el momento no se ha descubierto algo grave, sólo algunos cortaplumas, compás, tenedores y en una ocasión herramienta, pero esto lo utilizan en los talleres y por ello se pasa por alto, sin embargo, se les solicita que una vez que terminen de usarlo no lo vuelvan a cargar.



“No hemos descubierto nada grave, los operativos mochila van muy bien, los alumnos han entendido que deben acudir a clases sin nada de esto que ponga en riesgo a los demás, lo cual entienden de forma inmediata y por ello se hacen estas dinámicas para asegurarnos de que todo marche correctamente”, aseguró.



Por su parte, Rosa Edith Campos, directora del plantel educativo, dijo que todos los jóvenes deben de estar bien vigilados, pues en ocasiones se les hace fácil y quieren llevar armas blancas a la escuela, lo cual de antemano saben que no está permitido.



Finalmente, dijo que este tipo de operativos se deberían de hacer constantemente en las escuelas aún cuando los alumnos no estén muy de acuerdo pues es para beneficio de todos.