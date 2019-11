Salió con los brazos en alto y le dispararon; así salvó a sus hijos de la masacre

Tras el ataque, los mismos integrantes de laencontraron los cuerpos de las víctimas, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades, informó el activista Julián LeBarón.En entrevista con Oscar Mario Beteta para el noticiero, Julián LeBaron contó cómo fue masacrada su familia ayer por la mañana en el, ubicado entre los límites de Sonora y Chihuahua.“Mi prima Rhonita iba con sus cuatro hijitos y, tenemos que hacernos la pregunta qué clase de seres humanos asesinan a niños y mujeres indefensos y por qué.“Lo que sabemos es que los asesinaron con una saña indescriptible,”, narró.Asimismo, señaló que acudieron al lugar al ver la explosión del vehículo, por lo que fueron ellos quienes hallaron los cuerpos de las víctimas.“Reportamos los incidentes alrededor de las 10 de la mañana de ayer, y, ¿dónde están todas las autoridades de Chihuahua y Sonora cuando pasa todo esto?”, dijo Julián LeBarón.El activista señaló que hasta el momento no se ha acercado a ellos personal de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua ni de Sonora, sin embargo,“Esperamos que ellos esclarezcan el asunto, porque a mí me desaparecieron a mi cuñado, mi hermanito fue secuestrado en 2009, me asesinaron a mi tío, a mi hermano y a algunos de mis mejores amigos, nosotros hemos vivido muchísima violencia”, dijo.Señaló que todas las víctimas tienen ciudadanía de Estados Unidos, por lo que solicitaron la ayuda del FBI para esclarecer este crimen que “no tiene nombre”.“Si no esclarecemos quiénes hicieron esto y por qué lo hicieron, no vamos a saber quién los solapa, quién los protege, a veces desde las instituciones y tenemos que aferrarnos a que se sepa la verdad”, comentó LeBaron.