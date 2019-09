Saltillenses al grito de fiesta, con La Banda el Recodo

Saltillo, Coah.- Blanco, verde y rojo iluminaron la fachada del Palacio de Gobierno, mientras miles de personas llenaron Plaza de Armas para dar el grito por los 209 años de la Independencia de México.



La multitud se congregó, además, para escuchar a dos bandas muy mexicanas: Sonido Mazter y La Banda El Recodo, quienes dieron el ambiente de fiesta.



Pero antes de las presentaciones estelares, la Secretaría de Cultura ofreció una serie de actividades que prepararon el corazón de los asistentes como el Ballet Folklórico Masehua, Dezatados Banda, Hugo Daniel y La Banda Kañón.



Fue con el sonido de acero que los ánimos se caldearon. Temas como El Último Beso, Falsa Traición y Estúpida, llevaron a los saltillenses a un estado de fiesta, como es tradicional en México.



Un grito, un baile y un asombro ante el estruendoso sonido proveniente del cielo, ya que al finalizar Sonido Mazter, los asistentes se encontraron bajo una lluvia de fuegos artificiales que replicaron en sus tonalidades los colores del Lábaro Patrio.





RITMO SINALOENSE



Fue después de esto y el grito dado por las autoridades estatales, que la agrupación fundada por don Cruz Lizárraga dio inició a una fiesta de baile, sombrero y tuba con el clásico Y Llegaste Tú, canción que presagia el cambio de estación que está cerca.



Los 16 integrantes de El Recodo, que vistieron de traje negro y camisa blanca, llenaron el escenario circular, mientras los saltillenses seguían coreando la canción, con la que festejaron a la patria que los vio nacer.



“A mí no me asustan, tipos lenguas larga, eso lo presumen para apantallar”, salió de las enormes bocinas que llenaron a la céntrica plaza. Canto que encendió a los mexicanos, quienes acompañaron a Ricardo Yocupicio, vocalista de la banda sinaloense, en su interpretación musical, mientras otros se dejaron llevar por el ritmo de la tambora y comenzaron a zapatear, apretujados, en el lugar.



Los sombreros blancos y negros, las camisas de cuadros y las playeras de la Selección Mexicana estuvieron juntos por un momento, en el que no hubo distinción de ninguna forma, solo paisanos festejando a su madre patria.



Las botas dieron un taconazo aún más fuerte con un popurrí instrumental: fiesta sabor a Sinaloa llenó al semidesierto de la capital coahuilense, que celebró con el fuerte “acábame de matar, pa qué me dejas herido”.



Este 2019 se conmemoran 209 años de aquel grito que rompió al país para ser otro, uno nuevo.



Con un grito que ni las agrupaciones que sonaron lograron opacar, un clamor que retumbó en toda la nación y al unísono decía ¡viva México!