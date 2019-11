Saltillenses prefieren consultarse en farmacias privadas

Saltillo, Coah.- Mientras el tramitar una cita en una instancia médica del IMSS o ISSSTE se ha convertido en un dolor de cabeza, pues hay quienes tienen que esperar más de un mes para se atendidos por un doctor general, los consultorios de farmacias cada vez se popularizan más entre los saltillenses.



“Por el servicio rápido, en el Seguro es hasta que no se termina la fila o hasta que no le toca a un y aquí ya hasta me hicieron todo y ya saben lo que me van a dar”, comentó Nemesio Rodríguez, paciente de estos consultorios.



Tan solo en un día, un consultorio con cuatro médicos, atienen a más de 80 personas, en turnos que inician desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, lo que crea una mayor confianza entre los saltillenses pues reconocen que prefieren esperar cerca de una hora como máximo, a más de 3 que podían pasar en otras clínicas.



Cabe mencionar que aunque la mayoría de la población son derechohabientes del IMSS o ISSSTE, prefieren pagar por los medicamentos y la consulta, con tal de ver una atención rápida para su enfermedad.



“Yo creo que para nuestra salud, el médico lo que nos cobran es poco.” Agregó.



En estos lugares una consulta médica varia entre los 40 y 50 pesos, además cada vez se cuenta con mayores servicios como análisis de sangre, planificación familiar, toma de presión arterial, pruebas para detectar índices altos de azúcar, retiro de puntos o sondas, nebulizaciones, suturas y más, teniendo como precio más alto 65 pesos, un motivo más para acudir a estos lugares, que seguir con la espera.