Saltillo FC cierran primera vuelta en casa

Saltillo, Coah.- En nuevo horario, el Saltillo FC buscará cerrar con victoria la primera vuelta de la Liga Premier Serie A, cuando reciba a los Coras Nayarit en el Estadio Olímpico en punto de las 17:00 horas, duelo correspondiente a la jornada 15.



La oncena saltillense registra dos derrotas consecutivas tras haber caído en la anterior fecha ante el Deportivo Tepatitlán de Morelos por 2-1, además de sucumbir ante el Atlético Reynosa en casa por el mismo marcador.



El rival

Por su parte, la escuadra nayarita viene de igualar a dos con los Tuzos de la Autónoma de Zacatecas, arrancándole el punto extra en penales por marcador de 4-2, un resultado sorpresivo que los encamina a Saltillo con la motivación a tope.



No obstante, los Coras tienen tres partidos sin conocer la victoria, luego de haber registrado una racha de 10 partidos sin perder y cuatro triunfos en fila, lo que representa una buena oportunidad para el Saltillo FC de cerrar la primera etapa del torneo con un triunfo.



Dura prueba

El Saltillo FC se ubica en la novena posición con 18 unidades, mientras que su rival en turno es sexto con 23 puntos. Pase lo que pase, los comandados por Francisco Gamboa no podrán escalar peldaños en este cierre de la primera vuelta, por lo que es necesaria una victoria para no rezagarse de cara a la segunda parte del torneo.