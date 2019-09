Saltillo Fc ¡Ni con ‘El MiniKun’!

Saltillo, Coah.- El Saltillo FC sigue sin ganar en la Fortaleza dentro de la Liga Premier Serie A y registra su tercer empate a uno, luego de igualar con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en duelo correspondiente a la Jornada 6.



Gastón del Castillo marcó su debut en el futbol mexicano con el dorsal 22 y en el once titular de Francisco Gamboa, siendo parte del ataque saltillense y quién terminó por generar una jugada importante en el resultado.



Los melenudos se fueron al frente en el marcador gracias al tanto de Emmanuel Ayala, quien ingresó al área y logró clarear al cancerbero saltillense para sacudir las redes y enmudecer al estadio Olímpico.



No obstante, en los instantes finales de la primera parte, “El MiniKun” del Castillo fue derribado en el área, lo que llevó al central a pitar la pena máxima y así generar la jugada del empate.



Amado Pérez se paró frente a la pelota y desde los once pasos logró marcar el tanto de la igualada, marcador que no se movió al término de los 90 minutos, lo que dejó a la oncena saltillense con su tercer empate como local.



El Saltillo FC buscará romper la mala racha de cinco partidos sin ganar en la Liga Premier Serie A, cuando visite a los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas el próximo 28 de septiembre.