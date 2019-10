Salud llegará pronto a los más necesitados: AMLO

Ciudad de México.- En la lucha por consolidar el derecho a la salud de todos los mexicanos está por aprobarse la ley que dará vida al Instituto Nacional en la materia, que sustituirá al "mal llamado" Seguro Popular, con lo que finalmente comenzará a acercarse la salud a los más necesitados, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El mandatario sostuvo un encuentro con la Comunidad del Hospital Rural Villa Unión, con el cual se está alcanzando la visita a 75 de los 80 hospitales IMSS Bienestar del país para iniciar la nueva estrategia de la Cuarta Transformación.



En el acto, recordó que el objetivo es atender también a los que no son derechohabientes y que se llaman población abierta, que resulta ser la gente más humilde y pobre y que también requieren medicamentos y atención gratuitos.



Recordó a los grandes directores que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que son muestra de que es posible sacar al país adelante mediante un esfuerzo honesto y firme.



Recordó el caso de Antonio Ortiz Mena, quien dirigió al IMSS y posteriormente fue Secretario de Hacienda en dos sexenios, con Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, cuando logró que la economía creciera a una tasa de seis por ciento anual en lo que se conoce como “el milagro mexicano”.



En ese sentido, destacó que Ortiz Mena no era ni doctor ni economista, sino abogado, pero su dedicación y amor por el país ayudaron a consolidar el servicio de salud en el IMSS y que la economía mexicana creciera.



Aseguró que con el cambio que se está viviendo en México nuevamente se está por vivir una nueva recuperación, por lo que insistió en que es necesaria la participación de todos para "seguir empujando al elefante reumático y mañoso".



Asimismo, exhortó a quienes están saliendo adelante a apoyar a "los que están atrás y se emparejen", y caminemos todos juntos ya que la justicia consiste den "darle más al que tiene menos" y por ello se iniciará el apoyo también a pequeños productores.



En ese sentido, destacó que entre las acciones que implementará en Sinaloa para comunidades como Badiraguato y la zona de la sierra está la aplicación del programa Sembrando Vida, con la siembra de árboles maderables y frutales.



Anunció que se empezará con 25 mil hectáreas, con lo que se prevé crear 10 mil plazas laborales permanentes, y cuyos trabajadores recibirán ingresos con el fin de lograr que la migración sea opcional y no forzada, por lo que quien quiera irse sea por gusto.



Agregó que se buscará mejorar la situación de las cuatro mil 809 escuelas de Sinaloa mediante un presupuesto que les llegará de manera directa por 150 mil pesos si tienen de cinco a 50 estudiantes, 200 mil pesos si tienen de 50 a 150 y de 500 mil pesos a las que tengan más de 150.