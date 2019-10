Salva policía de Saltillo a niño de 3 años

“Quiero agradecer al oficial Jose Antonio Cardenas Cortés que se encuentra al Poniente con la unidad M-1359 por darle los primeros auxilios a mi vecinito en el Jardín de niños Saltillo, de la Col. Panteones, ya que gracias a él se atendió de inmediato y no pasó a mayores”.



“Pues ahí se refleja uno. Primero el instinto de ser humano, pues tienes el instituto de ayudar a otra persona, y a parte por el instituto de padre. Te ves reflejado y piensas que si mis hijos estuvieran en esa situación, actuarías de la misma manera”, señala.

“Yo y mi familia estamos muy agradecidos por la ayuda que nos brindó, porque fue parte de un equipo que, si no hubieran actuado así, no sabíamos qué hubiera pasado. Estamos muy contentos con la actitud del policía”, afirmó la señora Leticia Hernández.

“He visto otras publicaciones en las que más policías han actuado de forma rápida y bien para atender a niños que han sufrido algún accidente o algo así, ya se nota el cambio”, declaró la tía del niño.

