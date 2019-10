San Luis gana en el último minuto

#ElResumen

Nicolás Ibáñez se puso traje de héroe para darle la victoria alA unos segundos del final, el delantero argentino cabeceó de manera imponente y con gran técnica para vencer al arquero Edmundo Vázquez Mellado, que hasta ese momento se había aplicado bajo los tres palos buscando que su equipo pudiera llevarse el empate.Ibáñez le dio un bocanada de aire al técnico,, quien brincó de la felicidad en su zona técnica, porque ya sumaba cuatro encuentros sin conocer la victoria y a media semana sus pupilos habían sido goleados por los Pumas en el torneo de Copa MX, llevándose los abucheos del respetable que pedía el regreso de Luis Alfonso Sosa.El conjunto dirigido porestá pagando caro el noviciado, ya que no ha podido asentarse en la Primera División, y de no ser por la existencia del Veracruz, estaría peleando por el descenso, desaprovechando la oportunidad que se le dio a golpe de chequera para estar en el Máximo Circuito.El conjunto fronterizo no supo sacar ventaja de su condición de local y al minuto 20, los rojiblancos se fueron arriba en el marcador luego de un gol de Unai Bilbao, quien aprovechó una jugada a balón parado para poner el 1-0 con un certero cabezazo, que evidenció las fallas de este equipo, que no atina a encontrar la regularidad.Juárez apretó y encontró el empate en el tiempo de compensación, al 46' por conducto de Diego Rolán, quien de alguna manera le dio tranquilidad a los de casa, que buscaron mantener el marcador con el empate.Solo que su peor pecado fue haber retrasado líneas, pues los pupilos de Matosas no bajaron el ritmo y su premio llegó al 92', cuando Ibáñez anotó en otra jugada a balón parado para darle la victoria a su equipo., mientras que Juárez se quedó en el lugar 18 con 11.