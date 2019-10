Sánchez Cordero acudirá a entronización de emperador Naruhito de Japón

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que será la representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia de sucesión del trono imperial en Japón, el próximo 22 de octubre.



"Acabo de recibir la llamada del Presidente, me preguntó que si no tenía inconveniente en irle a representar a un evento, le dije 'sí como no, a dónde', a Japón, pero contesto: ¡Ah!", platicó entre risas a jóvenes universitarios en un foro sobre democracia en la UNAM.



"Le hablé a mi esposo y le dije 'tenemos que ir a Japón', y me decía que tenía muchos compromisos, y le digo 'es la entronización, creo que no lo vamos a volver a ver en nuestra vida', pues ya, a los 72 años, pues ustedes podrán imaginar si lo vamos a volver a ver".



En la ceremonia de entronización, el emperador Akihito cederá oficialmente el trono a su hijo Naruhito, y están invitados los Jefes de Estado y Gobierno de 195 países, así como representantes de dinastías.