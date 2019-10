Sánchez Cordero denuncia malversación en recursos para feminicidios

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que gran parte de losque el Gobierno Federal destina a estados y municipios, no son bien utilizados.“Tenemos este conocimiento de que no se utilizan los recursos a donde deben de llegar, que es la prevención, a darle a las mujeres un lugar para ser resguardadas y por el contrario”, indicó durante la conferencia matutina de este martes.Destacó que este lunes sostuvo un encuentro con las organizaciones dedicadas a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, así como con las encargadas de los, a quienes dejó claro que en esta administración deberán, y quienes no lo hagan recibirán sanciones.“Ayer se planteó con las organizaciones, se les dijo que deben transparentar todos sus recursos que habrá un escrutinio muy importante y marcaciones personales y que se aplicarán las sanciones correspondientes para quienes no apliquen los recursos en donde deben aplicarse”, expuso.Agregó que, adicionalmente, se comprometió ay la transparencia de los recursos, “porque me dijeron que es un trámite muy engorroso y burocrático, me comprometí a simplificar estos trámites”.Dejó claro que sí hay dinero para que los refugios operen durante 2020, “porque es un tema prioritario para evitar la violencia contra las mujeres y que ellas se sientan resguardadas”.