Sánchez Cordero: ‘ley Bonilla’ es inconstitucional

Yo siempre voté por la inconstitucionalidad de la prórroga de los magistrados electorales y ese es mi criterio, pero el tema no era la constitucionalidad o la inconstitucionalidad en ese momento, si no la legitimación de quién podría promoverla, en eso estábamos.

En relación al asunto del gobernador de Baja California, la secretaria de Gobernación refrendó su postura, declarando que es respetuosa de las jurisdicciones y que es legal porque existe una norma vigente



“Ahorita acabo de hacer una declaración importante, me dijeron ¿es legal por cinco años?, dije es legal porque la norma está vigente", se escucha en la grabación audiovisual.

La titular de la, sostuvo que la llamada ley Bonilla es inconstitucional y aclaró que la reunión con el gobernador de Baja California,, fue un análisis jurídico de carácter privado en el que no sabía que la estaban grabando.En entrevista para Milenio Televisión con Elisa Alanís, la funcionaria recalcó que la ampliación de dos a cinco años del gobernador de Baja California siempre lo ha considerado inconstitucional.-¿Entonces, la norma va a pervivir porque llega hasta la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) de manera legítima, pero en su criterio es inconstitucional la llamada ley Bonilla--"Yo he votado siempre en ese sentido"-Cordero explicó que durante la reunión con Bonilla, además de que era un encuentro privado, el debate fue sobre quién tenía o no la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más no la acción de inconstitucionalidad."Entonces estábamos discutiendo si había o no legitimación, si no había legitimación pues la norma iba a pervivir, era lo que se estaba discutiendo, era una discusión estrictamente constitucional, así lo manifesté, inclusive en el mismo video dice, estábamos en un esgrima jurídico, de hipótesis, de opiniones que nunca pensé que las iban a sacar a redes", recalcó.Lo anterior, luego del video en el que se escucha a la funcionaria afirmar que es legal el mandato del gobernador de Baja California por cinco años.