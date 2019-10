Sancionarán abandono y crueldad animal

"Con la reforma se prohibe, de manera tajante, todo acto de zoofilia sobre cualquier animal y se estipulan puntualmente medidas de buen trato y seguridad para los animales en el Centro de Control Canino y Felino, se eleva el monto mínimo de las multas y se contemplan sanciones administrativas para las personas que dejen a los animales solos sin los cuidados pertinentes", expresó.

El Congreso local aprobó hoy reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal para prohibir y sancionar el abandono de animales en veterinarias y lugares públicos, el que se les causen lesiones con golpes o envenenamiento, su uso por carretoneros o para prácticas de zoofilia., además de quedar obligados a la reparación del daño en caso de lesiones.Dentro de las reformas para la protección de los animales quedaron fuera lo gallos, los toros y los animales que participan en espectáculos de charrería.Con las reformas, se protegerá a los animales de un entrenamiento inadecuado, de las afectaciones por sobrecarga de trabajo, de tal forma que los de monta y carga no puedan tener una "vida laboral" mayor de 15 años.También se regulan las labores de establecimientos como veterinarias, estéticas o cualquier otro espacio en el que se brinde servicio a los animales, incluidos los centros de control animal, específicamente en cuanto al sacrificio humanitario.Las reformas habían sido aprobadas en ladesde el 11 de junio pasado y se tenía contemplada su aprobación en el Pleno en un periodo extraordinario ese mismo mes, pero finalmente no se presentó.Durante el debate en el Pleno, Claudia Tapia, de la bancada Independiente Progresista y una de las promoventes de las reformas, dijo que se habían incluido acciones relevantes, como la creación de un Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal, de un Fideicomiso Mixto de Protección y Bienestar Animal, de un Registro de Animales de Compañía y Silvestres y la ampliación del catálogo de actos u omisiones que serán consideradas como maltrato animal.Ivonne Bustos, de la fracción del PVEM, dijo que se elimina la figura de los carretoneros dando el tiempo necesario para que éstos puedan encontrar una actividad económica, se elevan las sanciones por maltrato animal.También hablaron a favor del contenido de las reformas Juan Carlos Ruiz, Diputado local del PAN y presidente del Congreso local, y los legisladores María Guadalupe Rodríguez, del PT; Karina Barrón, de Movimiento Ciudadano, y Luis Armando Torres y Julia Espinosa de los Monteros, de Morena.La mayoría coincidió en que quedan algunos temas pendientes en la materia, pero que las reformas son un buen avance.Durante la lectura del dictamen, Tapia repartió a los legisladores un pañuelo rosa con la leyenda "no al maltrato animal".Las reformas fueron aprobadas por unanimidad de 41 votos, con la ausencia del legislador Adrián de la Garza.