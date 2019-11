Sano y salvo; localizan a menor que tenía dos semanas desaparecido

Saltillo, Coah.- Dos semanas duró un menor de 15 años desaparecido. Sus familiares emprendieron la búsqueda desesperados, preguntaron con amigos acudieron a la escuela donde estudiaba, pero del joven nada se sabía, pusieron la denuncia ante la sub fiscalía de personas desaparecidas donde se activó la Alerta Ámber.



Así empezó el rastreo de la ubicación de Hugo David Orsua Domínguez, joven estudiante de secundaria que el 7 de noviembre ya no llegó a su casa, al parecer huyó de problemas familiares que tenía y prefirió esconderse con un amigo.



Los policías de la Agencia de Investigación Criminal activaron el protocolo de búsqueda inmediata que comprendía hurgar en todos los lugares posibles donde pudiera estar el menor.



Comenzaron con entrevistas a familiares, amigos y conocidos, con ello se definió la primer línea de investigación, todo apuntaba a que el menor se había ausentado de manera voluntaria.



Verificaron entradas de menores en los hospitales, las listas de detenidos en cárceles municipales, la compra de boletos en Centrales de Autobúses, pero no hubo pistas sobre el menor.



Con el paso de los días crecía la desesperación de los familiares de Hugo por encontrarlo hasta que la tarde noche del 22 de noviembre que los agentes de la Fiscalía lograron localizarlo, luego que pudieran intervenir su línea de teléfono móvil, cuando el joven hizo una llamada pudieron obtener su ubicación.



Fuentes extraoficiales indican que el menor huyó de casa debido a que sus padres intentaron llevarlo a rehabilitación por una adicción a las drogas. El menor se encontraba en casa de un amigo y ahí fue donde lo ubicaron los agentes investigadores.