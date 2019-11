Sara Cosío, el amor prohibido de Caro Quintero que provocó su caída

Era el 2 de abril de 1985. Elpresentía su fin. En una ostentosa finca ubicada en la Quinta "La California" en Costa Rica,, "El Narco de narcos", era capturado.Junto a él se encontraba su amante,, hija del entonces secretario de Educación de Jalisco, César Cosío Vidaurri, y sobrina de quien fuera gobernador de Jalisco de 1989 a 1992, Guillermo Cosío Vidaurri, fallecido este miércoles 13 de noviembre a los 90 años.Poco se sabe de la vida de esta misteriosa mujer crecida en el seno de la élite política jalisciense, pero lo cierto es que cuando el capo sinaloense la conoció, se enamoró perdidamente de ella.El brutal asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, obligó a Caro Quintero a huir de México en marzo de 1985. Las cosas se complicaban para el Cártel de Guadalajara. Miguel Ángel Félix Gallardo ("El Jefe de Jefes") y Ernesto Fonseca ("Don Neto") también estaban en la mira de las autoridades mexicanas y estadounidenses.Así que Quintero decidió escapar del país para ocultarse en un lugar no necesariamente discreto: una lujosa finca ubicada en las costas del país centroamericano. Y lo hizo acompañado de quien fuera su amante, Sara Cosío.denunció en aquel momento que la joven había sido secuestrada por un grupo de narcotráficantes, algo que llegó a ser desmentido por el propio Caro Quintero, quien aseguró que ella decidió acompañarlo por su voluntad.Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada por las autoridades.Personas cercanas aaseguran que el capo delse enamoró perdidamente de ella debido a su carácter caprichoso, y que incluso le hizo algunos desplantes antes de darle su amor.Lo cierto es que un descuido de ella provocaría la captura de su amante.contactó a sus familiares mediante una llamada telefónica.Lo que ella no sabía era que los teléfonos del domicilio de sus padres estaban intervenidos, por lo que en poco tiempo lograron averiguar la ubicación exacta de la finca.Elementos del Organismo de Investigación Judicial llegaron a la finca y aprehendieron a Quintero. En ese momento no tenían idea de que se trataba de uno de los narcotraficantes más buscados internacionalmente.Existen varias versiones sobre lo que sucedió una vez que los agentes llegaro a la finca.Algunas de ellas aseguran que cuando llegaron sorprendieron a Sara y Caro Quintero semidesnudos en una cama, y que cuando los policías le dijeron a la joven que sería liberada, ella respondió: "Yo no estoy secuestrada, yo estoy enamorada de Caro Quintero".Por otra parte, una crónica publicada en Nexos de la pluma desostiene que al ver a las autoridades la joven aseguró que se encontraba secuestrada.Incluso, al ser cuestionada sobre la identidad de su acompañante o captor, ella habría respondido: "Él es Rafael Caro Quintero".Sin embargo, en esa misma crónica Monsiváis cita un fragmento de una supuesta carta de Sara dirigida a su amante, donde ella reafirmaba su sentir por él.: aunque todo haya sido tan alocadamente, tú te portaste muy bien y la verdad eres bien bueno, nada más que quieres hacerte el malo, pero me trataste con mucho respeto y cariño. Por eso vas a ver que no pienso quedarte mal y quiero que te portes bien y te cuides mucho, eh. De todas maneras gracias y nunca lo vamos a olvidar. Sara".El portentoso amor incluso es representado en la famosa serie de Netflix, "Narcos México", donde Tessa Norvind da vida a la allí llamada Sofía Conesa, que no es otra que Sara Cosío.En la serie, la amante del) es mostrada como una mujer sensual y atrevida, dispuesta a romper con las "buenas costumbres" y abandonar a su familia para escaparse con su amor prohibido.Desde su polémica situación ense ha alejado por varios años de la vida pública, aunque se mantiene como una mujer de la alta sociedad jalisciense.