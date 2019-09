Saraperos; por dos faenas de rabo

Saltillo, Coah.- Para los Saraperos sólo existe una palabra mágica: ganar. Esas cinco letras son lo que mantendrán con vida a la Nave Verde, pues de lo contrario y pierda se despide de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.



Como siempre se dice, para ellos no hay mañana, es ganar o ganar, alargar la serie a siete encuentros ante Toros Tijuana y darle las dos estocadas finales que requiere para llegar a la Final de la Zona Norte.



Para el encuentro de esta noche el primero en salir al ruedo como torero intentando evita las embestidas de los bureles es el originario de Puerto Rico Jonathan Sánchez, quien ya enfrentó a Tijuana en esta serie de playoff y terminó corneado.



Sánchez lanzó en el segundo de la serie, permitiendo en siete entradas completas tres carreras, un jonrón, ponchado a tres y regalando una base por bolas.



A pesar de que perdió tuvo una buena salida, pues lanzar durante siete entradas no cualquiera, pero en su mala suerte la ofensiva sarapera no logró hacer más carreras ese día.



De triunfar esta noche la serie se irá a siete encuentros, emulando a lo sucedido en 2015,el último playoff de Saraperos antes de esta temporada, cuando estuvo abajo dos juegos ante Monclova y repuso el paso.



Con la serie 2-0 contra Acereros la Nave Verde remó contra corriente, se puso 2-1 al ganar el tercero, luego perdió el cuarto encuentro y venció a los de Monclova en el quinto y sexto partido, perdiendo aquella vez el séptimo cotejo, pero Saraperos hizo la hombrada, lo cual podría pasar este año.



Saltillo ante Toros esta serie ya perdió los dos primeros, ganó el tercero, cayó en el cuarto y el quinto lo ganó, esperando que en este sexto y séptimo suceda lo mismo y gane en calidad de visitante.



Para el séptimo de la serie, en caso de ser necesario y se gane esta noche en el corral de los Toros, saldría al centro del diamante Raúl Zoé Carrillo.