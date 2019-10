Sarita no vendió entrevista: María Celeste le responde a Ventaneando

En más de tres décadas de carrera y con numerosas entrevistas a personajes polémicos, María Celeste Arrarás jamás se había enfrentado a una situación como la que vive ahora: el ser juzgada por el público y cuestionada por colegas de otros medios por haber entrevistado a Sarita Sosa, la hija de José José, horas después de que el cantante falleciera.Durante una entrevista exclusiva para Infobae México , vía telefónica, Arrarás explicó que más que molesta, se encuentra dolida por los comentarios y cuestionamientos que ha recibido y señaló que esto no se trata de una pelea entre México y Estados Unidos o entre programas de televisión. Además habló de la tensa situación que se vivió en el programa Ventaneando, ayer por la tarde, cuando llamó en vivo para hablar del asunto.“Esta es la primera vez que yo sepa que a un periodista se le trata de manchar su reputación por haber entrevistado a una persona. Cuando un famoso muere, los medios de inmediato buscan hablar con los allegados a esa persona. Usualmente los hijos o la pareja son los más importantes”, explicó la periodista al inicio de la charla.Un punto en el que María Celeste hizo énfasis fue en el del supuesto arreglo económico al que habría llegado con Sarita para tener una de sus primeras entrevistas.“En ningún momento se pactó. Esa palabra que ni sabía que existía para referirse a concertar una entrevista, porque aquí no se paga por entrevistas. En las cadenas de noticias de Estados Unidos está prohibido, es parte del código de ética”, aseguró y añadió que para evidencia de que no hubo acuerdo está el hecho de que Sarita antes dio una entrevista a otro medio.“Todo esos son cosas que les digo para que la gente use la lógica y no se deje llevar por la pasión y la frustración que hay respecto de que no aparecía el cadáver”.María Celeste aseguró que únicamente se dedicó a hacer su trabajo como periodista “y entrevisté a la hija de José José, que me concedió la entrevista porque, entre otras cosas, ella vio la última entrevista que le hice a su papá y vio que había un aprecio mutuo sincero y se sintió cómoda, es tan sencillo como eso”.es la más querida u odiada, pues siempre la abordará con sensibilidad y decencia si se le acaba de morir un ser querido. Además dijo que ella hizo las preguntas que tenía que hacer y no le preguntó sobre el paradero de los restos de su padre porque ella consiguió esa información minutos antes de la charla.Y dejó en claro que ni como periodista ni como persona escondería información tan sensible como el lugar donde estaría el cadáver de José José. “Si sé que hay hijos de él recorriendo la ciudad de Miami en busca del cadáver de su padre, cómo voy a hacer algo así. Sólo un monstruo haría eso”.La periodista tiene toda la intención de entrevistar a José Joel y Marysol, los otros hijos de José José, pero aunque ha intentado comunicarse en varias ocasiones con el hijo mayor del cantante, no ha tenido éxito.“Se equivocan de manera garrafal los que están diciendo que estoy del lado de Sarita y que no tengo intenciones de hablar con los hijos”.--Ella no estaba hablando mucho. Cuando ella se sentó aquí tuvimos dos minutos para hablar antes de la entrevista, porque su esposo ya estaba con el micrófono, ella llegó justo al último momento. Me di cuenta que estaba muy callada y durante la entrevista, sus respuestas eran relativamente cortas y su esposo fue increíblemente más elocuente y fue quien dio detalles más aún que ella cómo estaba José José en esos meses previos a su muerte.--No es molestia, duele porque la molestia a uno se le pasa rápido, pero las cosas que duelen tardar mas en sanar. Me duele que me estén acusando ser cómplice de Sarita, de estar parcializada, de estar de parte de ella en todo, de no hacer mi trabajo bien por estar confabulada con ella y de que ha habido pactos económicos, todas estas calumnias sin fundamento, porque si tú me dices a mí que alguien ha visto un cheque, un pago o que alguien tiene algo tangible, pero no hay nada de eso, es algo ridículo, no lo entiendo. Me duele porque son personas que no saben de mi trayectoria, que siempre he hecho mi trabajo y jamás en la vida tomaría partido-Para mí ha sido bien de mal gusto que me cuestionen otros colegas. El público necesitaba saber cómo murió José José porque no había acta de defunción, no había habido conferencias, nadie sabía y la única persona que tenía esa información era su hija. Le guste a quien le guste esa era la realidad y el pueblo necesitaba saber qué había pasado"Por más que ella sea odiada y detestada no se puede tapar el sol con una mano de que ella podía proveer esa información y todos los periodistas queríamos llevar esa información al pueblo. He entrevistado a gente bien controversial en la vida y nunca me han atacado de esta forma y la razón por la que me atacan es porque piensan que yo estaba parcializada y yo escondí la información del cadáver de José José, es un disparate.-Cuando yo lo entrevisté él estaba bien ilusionado porque se había sometido a un tratamiento que no era tradicional y él estaba convencido de que eso lo iba a salvar, él estaba extremadamente delgado, extremadamente, me impactó cuando lo vi, pero los ojos le brillaron, estaba bien optimista, sentía que se iba a salvar, estaba súper aferrado a su fe en Dios y decía que iba a los tratamientos para el cáncer y que se encontraba con gente muy triste y apagada, con la mirada caída, y él llegaba ahí y los animaba, él sabía que la actitud era muy importante-Dentro de todo la polémica agradezco que me hayan dado la oportunidad de la réplica, yo tenía que confrontarlos con lo que dijeron. No soy víctima, me pueden decir lo que quieran porque me sé defender, tengo muchos años en esta industria igual que ellos y no me importa que sean cinco contra uno, yo me sé defender, al final de esa pelea mediática yo tenía que decir mi punto y eso era lo importanteAcerca de lo que les diría a los tres hijos de José José si pudiera reunirlos, esto nos respondió Arrarás: “no diría nada, los dejaría hablar entre sí, porque yo no soy la protagonista de esto”.