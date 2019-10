Sarita obligó a José José convertirse en vegetariano, terminó en los huesos y decaído

Ciudad de México.- De acuerdo con un amigo del Príncipe de la Canción, José José habría muerto siendo vegetariano bajo la obligación de su hija menor, Sara Sosa.



Fue un gran amigo del intérprete mexicano, Rey Bárbaro, quien en exclusiva para Ventaneando presentó diversas imágenes de José José en sus últimos años de vida, cuando dejó de ser parte de la religión yoruba porque Sarita se convirtió en cristiana.



De acuerdo con el testigo, en sus últimos años de vida el cantante estuvo aislado en Miami y pese a la delgadez que presentaba José, Sara Sosa lo volvió vegetariano



“Él comía con nosotros comida cubana, el siempre repetía, en los últimos días comía poquito… Yo hablé con la niña (Sarita) estaba delgadito, peo ella me dijo que había tomado la decisión de que su papá sería vegetariano, ya no comía carne, puros vegetales”, detalló el amigo del cantante.



Además, Rey Bárbaro compartió un sombrío recuerdo en el último cumpleaños de José José, pues se notaba muy “delgado y decaído”, contrajo neumonía y tuvieron que llevarlo al hospital, pero su hija Sara no estaba ahí.



“Era su cumpleaños, Sarita me hablo para que le comprara el pastel a José porque a ella no le daba tiempo porque estaba tratando a su niña…Yo tuve la dicha de ser uno de los mejores amigos de José, la última vez que lo vi se me hizo un nudo en la garganta de verlo así”, mencionó Bárbaro.







Con información de Ventaneando y Radio Fórmula