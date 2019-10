Sarita reaparece; recibe premio José José, Leyenda Viva

Ciudad de México.- Con un vestido de gala negro con detalles dorados, fue como Sarita Sosa reapareció en la escena pública para recibir el premio Leyenda Viviente otorgado de manera póstuma a su padre, el cantante mexicano José José.



En una ceremonia en Miami, Florida, el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, por sus siglas en inglés) celebró la séptima entrega de La Musa Awards, con la que se reconoció la gran trayectoria, logros y éxitos del intérprete de El triste.



La hija menor del cantante mexicano, quien ha estado rodeada de polémica por las condiciones en que falleció su papá, el pasado 28 de septiembre, fue la encargada de recibir la distinción. “Mi papá quería mucho estar aquí. Él luchó mucho para lograrlo y sé que está aquí con nosotros”.



Gracias a Dios mi papá logró tener una carrera hermosa, preciosa. Gracias a todos los escritores, todos los compositores y a todos ustedes que hicieron la carrera de mi papá. Sin ustedes, mi papá no sería José José. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón”.



Cabe recordar que de acuerdo con el productor y compositor Rudy Pérez, los hermanos de Sarita, José Joel y Marysol, recibirán una réplica de dicha Musa.



Durante la gala del jueves, se dio la bienvenida además al LSHOF al salsero Willie Colón, la puertorriqueña Ivy Queen, el brasileño Michael Sullivan, el argentino Chico Novarro y el cubano Armando Larrinaga.



Por otra parte, los hijos mayores de José José participarán la tarde de este viernes en el homenaje musical que el gobierno de la Ciudad de México organizó en el Zócalo con más de 20 artistas de talla internacional como Yuri y Napoleón, para rendirle tributo a “El Príncipe de la Canción”.