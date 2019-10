SAT no me condonó ni un peso: Yeidckol Polevnsky

Ciudad de México.- La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró este viernes que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no le condenó ni un centavo.



En este sentido, dijo que la condonación de impuestos por más de 16 millones de pesos a su favor es una tergiversación y un ‘juego sucio’ por parte de la oposición.



“No me condonaron ni un peso de impuestos. En una forma muy perversa, me mandaron una auditoría. Yo venía del sector empresarial y pretendían que, como parte del sector empresarial, siguiera pagando impuestos que ya no debía pagar porque había cambiado de régimen”, señaló.



Explicó que se procedió a corregir un error sobre Impuestos al Valor Agregado (IVA) que no debían cobrarle, razón por lo que no se le perdonó ni un centavo.



El 2 de octubre pasado, Polevnsky aseveró que sí se apegó al programa de condonación de impuestos, ofrecido por el SAT en 2013, debido a que su contador cometió un error cuando la dio de alta.



Polevnsky afirmó que su contador la inscribió al SAT bajo el régimen de actividad empresarial cuando ella ya era senadora.



“Me estaban cobrando IVA y lo que debieron haber hecho es revisar, porque había errores en la fórmula que me estaban cobrando”, señaló entrevistada en Radio Fórmula.



En 2013, el SAT le condonó el pago de 16 millones 441 mil 439 pesos, “por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 3ro transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2013”.