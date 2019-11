SCJN avala matar en legítima defensa

Son constitucionales las normas locales que regulan presunción de legítima defensa en ciertos casos incluso cuando causan lesiones o muerte al agresor. No generan inseguridad jurídica ni permiten hacer justicia por propia mano o uso indiscriminado de la fuerza. pic.twitter.com/JxObUCjC4R — Suprema Corte (@SCJN) 5 de noviembre de 2019

Laavaló este martes que es constitucional establecer en los códigos penales que,, y que será el Ministerio Público el que deba probar lo contrario si hay duda sobre cómo ocurrieron los hechos.‘De ninguna manera se traduce en una autorización para hacerse justicia por propia mano, ni en una autorización para los excesos; pues simplemente se traslada la carga al ministerio público quieny a cerciorar, probar ante un juez si en determinado caso, se cumplieron o no los requisitos de la legítima defensa’, explicó la ministra de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández.El ministro Jorge Mario Pardo agregó, ‘si hay algún tema de que no haya sido proporcional, de que no haya cumplido con los requisitos, entonces tendrá que ser elel que tenga la carga de demostrarlo y desde luego que, si se demuestra, pues esa persona tendrá que ser juzgada, a lo mejor no por el delito concreto, sino por el exceso en la legítima defensa que alega’.Al analizar una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra una porción del artículo 25 del código penal de Veracruz que establece este supuesto, los ministros explicaron que esta presunción de defensa debe cumplir también con el supuesto de queque esté en el lugar.‘En condiciones precisa y claramente definidas -lo señala el artículo- cuando el agresor se encuentre o trate de entrar en un lugar en que el ofendido habite o tenga sus bienes -insisto- siempre que el que repele no haya sido el que provocó la agresión, por lo cual -lo dice el artículo- no resulte irracional la conducta de la persona’, dijo el ministro Luis María Aguilar.