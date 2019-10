SCJN rechaza frenar toma de protesta de Jaime Bonilla en BC

Dice Jaime Bonilla que él se inscribió a una elección por un periodo de 5 años en Baja California. FALSO: aquí va imagen de la convocatoria del 5 de enero de 2019 a esa elección, donde se especifica el plazo de la gubernatura por 2 años. Basta de engaños. pic.twitter.com/VtrJqmbmaM — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 15 de octubre de 2019

Luego de que el presidente de Acción Nacional,interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra la ley que permite al gobernador electo de Baja California,, mantenerse al frente de la entidad por un periodo de cinco años, la(SCJN) rechazó frenar la toma de protesta del mandatario, por lo que este viernes 1 de noviembre, el funcionario podrá entrar en funciones.Sin embargo, aunque Bonilla Valdez asuma funciones el próximo viernes, no significa que se queden sin materia las acciones de inconstitucionalidad presentadas por cuatro partidos, y que fueron aceptadas para su revisión por el ministro, el pasado 24 de octubre.De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, Marko Cortes habría solicitado la suspensión de la norma general que le permite a BonillaSin embargo, el ministro de la Corte argumentó quey añadió “no procede otorgar la suspensión cuando se plantea la invalidez de normas generales, cuyas caracterizaciones esenciales son la abstracción, generalidad e impersonalidad, cuyos efectos no es posible paralizar”.Ante esto, el ministro González Salas explicó que los efectos de la norma impugnada se mantendrán, por lo que la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento.En tanto, pidió a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California para que rindan sus respectivos informes, las iniciativas, dictámenes de las comisiones, así como las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes del órgano legislativo.En medio de la polémica que ha causado la próxima, encabezada por Jaime Bonilla, la cual no se sabe todavía si será de dos o cinco años, salió a la luz la convocatoria para las elecciones del pasado mes de junio.A través de su cuenta de Twitter, el consejero del Instituto Nacional Electoral,, dio a conocer la convocatoria publicada el 5 de enero para la elección que se llevó a cabo seis meses después.En dicho documento, se especifica que el período de gobierno para el que se convocan las candidaturas iniciará el primero de noviembre de este año, y terminaría el 31 de octubre de 2021.La decisión de que el gobierno de Jaime Bonilla dure sólo 2 años, se debe a que el Congreso local busca que las elecciones para el gobierno de Baja California, a fin de reducir los gatos por el proceso electoral.Sin embargo, el propio Congreso local votó una reforma para extender el período de gobierno a cinco años.