SCT descarta atentado en accidente aéreo de Martha Erika y Moreno Valle

“Surgió el tema que dónde estaba el asunto de los explosivos. Lamentablemente ha seguido habiendo especulaciones y sin ningún elemento, sin ningún argumento se deja la insinuación de que pudo haber un problema de un atentado, las autoridades de investigación de accidentes extranjeros, los extranjeros que después estuvieron participando en todos los estudios de laboratorio en la Witney y en Leonard en Italia no tienen la menor duda de que no hubo ningún hallazgo que pudiera pensarse en un atentado, ya inspeccionaron todo, obviamente si los dueños de los helicópteros hubieran encontrado una pesquisa ahí de, hubieran encontrado, hubieran encontrado algo, hubieran dicho ahí está mi helicóptero no tuvo nada que ver, eso fue un atentado, no hay absolutamente nada”, refirió Javier Jimenez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.

En el caso del desplome del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla,, y su esposo, el senador, los especialistas extranjeros y los fabricantes de la aeronave y sus partes, han señalado que no hay indicios de un atentado.Así se lo dijo el secretario de, a los senadores al comparecer, ante comisiones, con motivo de la glosa del primer informe presidencial.Aclaró que en el lugar donde desplomó el helicóptero no se encontraron restos de explosivos, ni orificios de bala o alguna otra evidencia de que haya habido un ataque a la aeronave.Mostró laminas del trabajo con binomios caninos que hizo la Secretaría de Marina, el personal de la Fiscalía de Puebla y de la delegación de la Fiscalía General de la Republica en esa entidad.En noviembre estará listo el dictamen final, destacó.La bancada panista lo cuestionó al respecto luego de la declaración del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, en el sentido de que le robaron la elección, pero los castigó Dios después.El secretario Durazo comentó que no se contaba con un informe, con un peritaje en el tema de explosivos, saber de manera, ahora sí que aprovechando esta comparecencia, saber qué opina, no qué opina sino más bien cuál es la información que la secretaria tiene al respecto”, señaló Nadia Navarro, senadora del PAN.Sobre la construcción del aeropuerto de, el secretario de Comunicaciones informó que no se reservará ninguna información y todo al respecto se hará público.Detalló que la dependencia ya tiene los estudios de aeronáutica civil que avalan la factibilidad técnica para que operen de manera segura y haya vuelos simultáneos en el sistema metropolitano que conformarán los aeropuertos de Santa Lucía, Toluca y la Ciudad de México.En cuanto al impacto ambiental, el secretario Jiménez Espriú admitió que si lo habrá, pero se seguirán “religiosamente” las recomendaciones de los expertos para generar el menor perjuicio posible.Entre los 3 podrán transportar, que era la meta inicial del, del que ya se concluyó con el pago de contratos.Puedo informar que se concluyeron exitosamente las negociaciones para el cierre de los 692 contratos del NAIM, faltan sólo trámites para auditar los últimos 2 con un costo de 75 mil millones de pesos y los acuerdos sobre los instrumentos financieros suscritos para financiar una parte del proyecto, la SENEAM ha participado con la empresa francesa Nav Blue contratada para el efecto, ratificaron la factibilidad técnica para la simultaneidad de vuelos entre los 3 aeropuertos del sistema metropolitano con plena seguridad y eficiencia aeronáuticas”, destacó Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.Informó que el plan maestro para el aeropuerto de Santa Lucia lo está desarrollando la Secretaría de la Defensa.