Se abre socavón de 35 metros en Ecatepec

“Al final todos se echan la bolita y los únicos perjudicados somos nosotros, ¡los vecinos!”, dijo un colono.

“Tiene cerca de 30 días que comenzó a hundirse esta parte, aunque hace cerca de 5 meses hubo otro socavón muy cerca, en esa ocasión se fueron dos coches dentro, aunque no hubo lesionados”, mencionó otro vecino.

Preocupados, un grupo de vecinos pidió la ayuda urgente para que las autoridades en elacudan a reparar en forma definitiva un enormeLos colonos deaseguran que, aunque ya ha acudido personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación del Servicio del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos () no pudieron finalizar los trabajos ya que indicaron que los de la Comisión Federal de Electricidad () tienen que ir a mover y reparar un poste de luz que ahora está recargado en la pared de una casa, también los de Obras Públicas han acudido y no han concretado nada.La oquedad se encuentra en la calle de Toluca y mide aproximadamente 35 metros de largo por 15 de profundidad.La gente debe seguir pasando por el peligroso lugar ya que no hay otro paso a sus viviendas, los de El Chamizal señalaron queel pasado sábado y tuvieron que acudir paramédicos de la Cruz Roja a rescatarlo.Agregaron que el daño ya está afectando algunas casas que presentan grandes grietas y se están hundiendo.