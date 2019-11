Se accidenta ex funcionario local

Eagle Pass, Tx.- El ex presidente del Partido Demócrata del condado de Maverick, Luis Alfonso Ruiz, fue partícipe de un aparatoso accidente vial cuando viajaba sobre el camino viejo a la comunidad de Uvalde, la madrugada de este martes.



Ruiz regresaba de laborar a su domicilio a bordo de su auto particular cuando repentinamente sintió que impactó a un venado cuando de forma intempestiva salió de entre la melaza para cruzar la carretera.



El animal murió debido al impacto y el vehículo tuvo daños materiales en la parte frontal izquierda pero afortunadamente el conductor no sufrió lesión alguna.



De los hechos tomó conocimiento el departamento del Sheriff y agentes de la Patrulla Fronteriza que estuvieron con el joven residente de la ciudad de Eagle Pass, hasta que se hicieron todas las diligencias adecuadas.