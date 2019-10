Se acerca The Masters 2020

Saltillo, Coah.- Se acerca el The Masters 2020, cumpliendo su séptima edición de forma consecutiva, teniendo hasta el momento las fechas definidas para celebrar el mejor evento crossfit master del país.



Se anunció en la página oficial de este certamen que el 14 y 15 de marzo se estará realizando este torneo, el cual reúne lo mejor de los atletas con más de 35 años, teniendo un espacio disponible para ellos.



No se ha determinado todavía el lugar exacto, pero normalmente es en lugares cerrados, tal como sucedió este año, al realizarse en La Madriguera, por lo que no se descarta sea ahí nuevamente la siguiente edición.