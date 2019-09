Se aferran africanos al libre tránsito; protestan ante Acnur

“La Comar necesita de más recursos y de más espacio para trabajar porque el desafío aumenta, las solicitudes de asilo este año son mucho más que el año pasado”, expresó.

Una comisión de laprotestó ante el comisionado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados () Filippo Grandi, para pedir que intervenga en el Gobierno de México y resuelva suEl grupo, acompañado del activistadel Centro de Dignificación Humana, lanzó consignas afuera de las nuevas oficinas de la, inaugurada el sábado, y a la cual asistió el alto comisionado.En el exterior del recinto, al término del evento, los migrantes, entre ellos una mujer embarazada, se abalanzaron contra la camioneta a la que abordó Grandi.Los africanos se sujetaron del cofre por varios minutos para pedir ser atenidos por él, pero este no descendió del vehículo.Incluso la mujer embarazada se tiró al suelo y se agarró a una de las llantas delanteras.Agentes de la Policía Federal que resguardaron el evento retiraron al grupo de manifestantes.Los africanos acusan aldeal negarles oficios de salida, los cuales otorgaba hasta inicio de año, y que permitía que los extranjeros avanzaran al norte al darles un plazo de 20 días para abandonar el país por alguna de sus fronteras.Este grupo de migrantes lleva más de 40 días en plantón en el exterior de la Estación Migratoria Siglo 21 del INM.Grandi consideró que el Gobierno de México debe destinar más recursos para la atención dey advirtió que la situación actual que vive el país por el flujo migratorio es más complejo que hace dos años en su primera visita.Dijo que las peticiones han aumentado exponencialmente, pero no así los recursos para atender a los solicitantes de protección internacional.Sobre la situación de los africanos, el alto comisionado comentó que la Acnur no podría intervenir en tanto no sean refugiados, por lo que le correspondería a la Comar atenderlos.