Se amputa dedo por mordida de serpiente; le dicen que no era necesario

Un hombre en China decidió amputar su dedo, luego ser mordido por una serpiente Deinagkistrodon acutus, cuya reputación la señala como una de las más letales en las montañas de Shangyu, de la provincia Zhejiang.Según informa Milenio de 60 años llamado Zhangde la serpiente en su dedo índice derecho. Al pensar que la Deinagkistrodon acutus era una de las más letales,antes de que el veneno se extendiera por todo su cuerpo.Los locales señalan que el veneno de esta serpiente es tan poderoso que mueres antes de poder dar cinco pasos. Después de la amputación, Zhang envolvió su mano, dejó el dedo infectado en la ladera y fue al hospital más cercano para recibir tratamiento.Sin embargo, tras ser atendido,que el paciente se amputara el dedo para salvar su vida, ya que la serpiente no es tan tóxica como se piensa.En realidad, la mordida de la serpiente Deinagkistrodon acutus causa síntomas como sangrado, ampollas, hinchazón, necrosis y palpitaciones del corazón, y sí puede causar muertes si no es atendida, pero no te mata en cuestión de segundos. La mayoría de los pacientes sobreviven a la mordedura de esta serpiente, pero es necesario tomar el antídoto antes en menos de seis horas.Por último, el doctor que atendió al hombre dijo queRecomendó que después de una mordida de serpiente no se manipule la herida y se busque atención profesional.