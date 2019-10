Se atraviesa carro a pipa de gas LP

Nueva Rosita, Coah.- Solamente daños de consideración fue el resultado de un accidente registrado en calles de la colonia Praderas, donde se vio involucrado una pipa de gas y un vehículo particular.



El accidente se registró en la calle Osvaldo Sánchez donde un carro se le atravesó al paso de una sistema de gas LP que transitaba por el lugar y sobrevino el percance.



Al lugar se movilizaron paramédicos de Bomberos quienes atendieron a los tripulantes de los vehículos participantes, los cuales no resultaron con lesiones de consideración.



Los vehículos que participaron son un automóvil Chevrolet Malibú en color gris y una unidad sistema propiedad de la empresa gas y combustible, conducido por Marco Aurelio Calderón Ramírez de 40 años.



Tras el reporte de movilizaron paramédicos de Bomberos, Mando Único, y Protección Civil, los cuales verificaron que unidad de la gasera no presentes fuga, el gerente de la empresa llegó a un acuerdo para la reparación de los daños en el automóvil que participó.