Se avecina lo peor del pleito entre Sarita y sus hermanos

Después de la calma del sepelio de don José José ahora se avecina la tormenta con el testamento del artista, porque hay muchos bienes del cantante y, aunque sus hijos, Maysol y Pepe Sosa, han declarado que no les importa la herencia, porque así lo han dicho ante los medios, no sabemos que documentos hay y a favor de quien.Tampoco se sabe si El Príncipe hizo testamento, a lo que se supone que así fue porque estaba cerca de su familia de Miami, que por lo visto los intereses de Sara Salazar y Sara Sosa han quedado muy claros después de que obstaculizaron todo para dejar ver a José, lo que significa que tienen el control de su firma.Mucho se ha especulado que José José murió en la pobreza, sin embargo esto no puede ser del todo cierto si se considera todo lo que ganó el cantante en medio siglo de carrera. Según las cifras Príncipe estaba millonario de amigos, como el mismo decía, pero también de regalías de sus canciones y si a esto le sumamos por lo menos las dos propiedades en Miami, el artista murió en la opulencia.Y es que al ser una de las estrellas más importantes de la industria musical en español, José José José, no sólo dejó un legado de canciones que forman parte de la historia del público, sino ganancias que corresponderían a sus descendientes.Aunque el cantante llegó a vivir también en Satélite, también reveló que extrañaba la mansión que tuvo en Miami, la cual tuvo que vender por problemas económicos, y que hoy tiene un valor estimado de $4 millones de dólares. La casa en la que vivió desde 1994, ubicada en Cocoplum, una exclusiva urbanización en el sector de Coral Gables, fue adquirida por un empresario el 27 de enero del 2014, por el valor de $2,300.0000 dólares. El inmueble, que contaba con seis habitaciones, cinco baños, piscina, jacuzzi y otras facilidades, había salido a la venta en el 2009, y el dinero recaudado sirvió para finiquitar una deuda que en ese momento el cantante mantenía con un hospital en Miami, donde su esposa, Sara Salazar, estuvo internada tras sufrir un derrame cerebral.Tras vender su casa de toda su vida en Miami, en donde José José vivió por más de 20 años, El Príncipe compró un departamento de 1460 pies cuadrados, con un valor de un millón de dólares y quedó a nombre del cantante y de su esposa Sarita Zalazar. En mayo 2017, según los registros públicos de Florida, compró su última propiedad en Ostén con un valor de 353, 400 dólares. La casa tiene seis habitaciones y cuatro baños, ahí pasó los últimos días de su vida al lado su hija Sarita Sosa.En 2018, cuando la cadena Telemundo transmitió la serie sobre la vida del cantante, que actualmente está disponible en Netflix, su ex esposa Anel Noreña no se cansó de quejarse de que la habían retratado de la peor forma, pese a que ella lo apoyó durante el ascenso de su carrera. La actriz aseguró que Telemundo le pagó 5 millones de dólares a José José por los derechos de su historia, hecho que usó para burlarse de que ya no quedó dinero para “escenografía, ni para poner unas pelucas lindas”.José José se convirtió en el “El Príncipe de la Canción” y fue uno de los pocos artistas mexicanos en lograr ventas superiores al millón de copias anuales por más de 20 años consecutivos, según publicó la revista internacional, Forbes. El disco “Mi vida” (1983) vendió 3 millones 500.000 copias; “Reflexiones” (1984) también vendió 3 millones de copias, y para el año siguiente, José José vendió 2 millones de discos con “Promesas, solo por mencionar algunos. Según dijo el representante artístico Juan Miguel Cordero a la revista Forbes, que calculó que el artista habría ganado unos 300 millones de pesos por regalías de venta de sus discos.Su segunda esposa y madre de sus dos hijos mayores, Anel Noreña, ha recordado que tenían contratos millonarios por hacer giras de conciertos y espectáculos de largas temporadas en centros nocturnos de la Ciudad de México como El Patio, en donde realizó más de 30 temporadas, aunque nunca se conocieron cifras exactas de cuanto se metía de dinero don José al mes.Con las enfermedades que enfrentó, como el cáncer, en 2017 se difundió que el cantante necesitaba ayuda para solventar los gastos médicos, pero a través de un video en redes sociales, José José desmintió que pidiera dinero y dijo que su familia y Sony, su compañía de discos, lo tenían cubierto en sus necesidades económicas.35 Álbumes vendo el artista300 millones cobró por regalías2 casas en Miami1 casa en Satélite5 millones pidió por la serie de su vidaCon información de Diario Basta