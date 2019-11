Se cae pelea en Inglaterra

Monclova, Coah.- Moisés “El Taz” Calleros, no peleará en Inglaterra como se había informado y en cambio lo hará este 23 de noviembre en Mérida, Yucatán, donde enfrentará a Miguel Ángel “La Joyita” Herrera.



Calleros de 30 años de edad y ex retador a la diadema mundial de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo, señaló que no combatirá en suelo inglés debido a que demoró demasiado el contrato de la pelea.



“Ya estaba todo listo, pero los ingleses tardaron mucho para enviar el contrato y yo tenía otras ofertas, por eso decidí aceptar la pelea en Yucatán para este 23 de noviembre”, comentó el púgil poseedor del título de Norteamérica de la OMB en peso mosca.



“El Taz”, quien acumula un récord de 32 victorias y 9 derrotas con 17 nocauts, rechazó además un ofrecimiento para enfrentar al boricua Mc Williams Arroyo en Puerto Rico, debido a que no hubo un acuerdo económico.