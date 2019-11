Se consagra Hamilton en EU

Ciudad de México.- El piloto de Mercedes terminó segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, lo que le bastó para conquistar un título más en el máximo

circuito.



El primer lugar fue para Valtteri Bottas, de Mercedes, y Max Verstappen, de Red Bull Racing, completó el podio.



Charles Leclerc, de Ferrari, cruzó la meta en el cuarto puesto, mientras que Sebastián abandonó debido a problemas con la suspensión de su auto.



El mexicano Sergio Pérez terminó en la posición 11, luego de sostener un interesante duelo con Nico Hülkenberg en las últimas vueltas.



El piloto Lewis Hamilton atribuyó ayer la conquista de su sexto título de Fórmula 1 al espíritu de lucha que le inculcaron, y que lleva a cada carrera que disputa.



“El nuevo título no es un milagro. Es el resultado de un gran trabajo de todo el equipo que hizo posible que lo consiguiera”, dijo.



“No fue una carrera fácil, pero sabía que al final podía conseguir el gran objetivo del título”, añadió.



Hamilton elogió el trabajo del equipo y a su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, por su triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos.



“Su estrategia fue arriesgada, pero al final le resultó y hay que felicitarlo al igual que a todo el equipo Mercedes”, destacó.



“Sabía que podía asegurar el campeonato del mundo, pero no fue fácil, especialmente después de cómo se dieron las cosas en la jornada de clasificación”, añadió.



“Me siento en plenitud de forma y con el espíritu de luchar más que nunca por nuevos triunfos que pueden llegar en las próximas carreras”, dijo.



El piloto británico, de 34 años, reiteró que su objetivo ahora no es batir la marca del alemán Michael Schumacher, máximo ganador de todos los tiempos con siete títulos de Formula Uno, sino seguir compitiendo al máximo nivel.



“No es el momento de hablar del futuro sino de pensar en la próxima carrera, donde llegaremos todo el equipo para competir y conseguir la victoria, que es lo que siempre buscamos”, agregó Hamilton.