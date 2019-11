Se corona All Black’s en la categoría Silver Varonil

Saltillo, Coah.- El Torneo Internacional Texcoco de futbol bandera tuvo invasión saltillense, pues más de 10 equipos de la capital coahuilense acudieron a esta cita, en donde se trajeron un campeonato y un subcampeonato.



Fue el conjunto de All Black’s quien se coronó en la categoría Silver Varonil, al vencer en la Final a otro conjunto saltillense, Cerveceros, derrotándolos por un punto de diferencia al quedar 19-18.



Por su parte, Dragonas del Biblioparque Sur se trajeron el subcampeonato dentro de la categoría Silver A tras ganar cuatro partidos, uno de ellos a Lobas de la UAdeC, perdiendo uno ante Yaks Her por 34-20.



A este torneo acudieron distintos equipos varoniles y femeniles, como fue el caso de All Black’s, Dragonas, Lobas UAdec, T-Rex, Pirañas, Cerveceros, entre otros.



También como parte de este torneo, ingresaron a su Salón de la Fama, Gustavo Carreón como miembro honorario por ser el jugador de más edad en participar, con 78 años. Otro personaje en entrar fue Diego Carreón del equipo Cerveceros.