Se descarta Luis Efrén para sustituir a Miriam Cárdenas

Saltillo, Coah.- Al ser cuestionado sobre la posibilidad de suceder a Miriam Cárdenas Cantú en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Luis Efrén Ríos señaló que por ahora está enfocado en la Academia Interamericana, y que está en desventaja, porque no es magistrado.



Como cuando estaba el proceso de selección para el nuevo titular de la CDHEC, ahora que quedará vacante el puesto de Miriam Cárdenas, Luis Efrén vuelve a ser mencionado como posible, sobre lo que el mismo director de la Academia dice, no ha sido llamado.



Sobre el tema, señala que lo único oficial hasta este momento es que está dirigiendo la Academia Interamericana y que se enfocará a eso por el momento, aunque no le agrada la posibilidad.



Dijo que estará al pendiente de lo que vaya sucediendo, “de ante mano no soy magistrado y que ahorita lo que ocupará al Poder Judicial es nombrar a los cinco magistrados que sucederán a los que se están jubilando”.



Nuevo edificio

Luis Efrén Ríos rindió el informe anual de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAdeC, donde adelantó proyectos como la construcción de un edificio y se ofrecerá el primer doctorado.



Durante su mensaje, destacó la divulgación por medio de 20 nuevos libros, la publicación de la revista Akademía, las ponencias, conferencias, talleres y seminarios que se impartieron, en el estado, México y el extranjero.



Señaló los seis observatorios internacionales y destacó la participación de la Academia en proyectos en conjunto con víctimas de grupos vulnerables.



Además anunció el convenio con el rector de la UAdeC, para la construcción del edificio Derechos Humanos Siglo XXI, que albergará la sede de la AIDH, proyecto del que ya se había colocado la primera piedra desde hace casi un año, detenido por falta de presupuesto.