Se disculpa Estado por tortura durante la ‘Guerra Sucia’

El Estado mexicano ofreció hoy disculpa pública a, ex militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.Camacho Loaiza fue víctima de desaparición forzada en la década de 1970, tras ser torturada en laal ser integrante de la Liga.En representación del Estado, autoridades de laofrecieron la disculpa por las violaciones graves de que la activista fue víctima junto con su esposo.En la ceremonia, la Secretariaratificó el compromiso del actual Gobierno para garantizar la repración integral por los daños causados por el Estado, así como no la repetición de actos de ese tipo.Presente en el acto,, subsecretario de Derechos Humanos aseguró que el Gobierno está comprometido para garantizar la justicia a la generación de mexicanos y mexicanas que vieron vulneradas sus garantías durante el periodo de la llamada Guerra Sucia.Esta disculpa, dijo Encinas, abre la oportunidad para construir una sociedad que le cierre el paso a la impunidad.En el Gobierno garantizaremos y haremos justicia, saldando esta deuda con el pasado, pero no como revancha, aseguró.Vamos a trabajar por la libertad de todos, aseguró.