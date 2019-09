Se disculpa INEHRM, pero justifica guerrilla

"A nadie se pretendió ofender con el adjetivo 'valientes' que calificó a esos jóvenes; al contrario, en la nota se quiso reivindicar la figura de Garza Sada. 'Valiente' no significa ser héroe ni hacer lo correcto. Ofrecemos una sincera disculpa a quienes se ofendieron por este adjetivo, que no fue en el sentido de justificar su acción que terminó en la muerte del empresario", se lee en el texto.

"El Estado mexicano del siglo XX fue muy exitoso en borrar de la historia a los movimientos guerrilleros urbanos y rurales que, ante la falta de canales de participación política, de libertades democráticas, pero sobre todo, ante la brutal represión a los movimientos estudiantiles, ferrocarrileros, médicos y ante la violencia y la injusticia cotidiana contra las comunidades rurales, no vieron otra alternativa que declararle la guerra al Estado mexicano y optar por la vía armada".

Comparto comunicado del @INEHRM ante la sobre reacción a un adjetivo del historiador Pedro Salmeron. https://t.co/CSrLHzq6nL — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 20, 2019

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de Méxicopidió una disculpa por la publicación en la que su titular, el historiador Pedro Salmerón, calificó como "comando de jóvenes valientes" a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que asesinaron al empresarioEn su comunicado, no obstante, la dependencia no retira el adjetivo que causó molestia entre políticos y usuarios de redes sociales, y que fue usado para describir al grupo que, en un intento de secuestro en 1973, terminó con la vida de Garza Sada.En el documento, el INEHRM también asegura que no reivindica la lucha armada ni hace una apología de la violencia, sino que intenta dar a conocer la historia poco sabida de la Guerra Sucia."En ese marco, sin duda (desde nuestra perspectiva) de manera equivocada, fue en el que los jóvenes de lade septiembre tomaron las decisiones que tomaron, entre las que se cuenta aquella que terminó con la trágica muerte de don Eugenio Garza Sada, sus dos escoltas y dos guerrilleros", detalla.El texto de disculpa aprovecha para celebrar al Gobierno actual como una "revolución pacífica", tras la disolución de un Estado autoritario gracias a las luchas populares de los últimos 50 años."Este Gobierno ha insistido en que lo que está en curso es una revolución pacífica, de las consciencias para terminar con la pobreza, la injusticia, la inequidad, la discriminación, a través de la organización y de la participación de la sociedad mexicana de manera incluyente, tolerante, respetuosa y responsable", celebra.Tras varias horas con sus cuentas de redes sociales desactivadas, el historiadorreapareció para difundir el comunicado de la dependencia que encabeza y responder a sus críticos.En sus respuestas, Salmerón acusó a este diario de "entresacar" párrafos y descontextualizarlos."Rechazamos toda forma de violencia y siempre lo hemos hecho. Rechazamos también la censura", tuiteó.