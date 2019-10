Se esfuma sueño americano;  un año de control migratorio

Ciudad de México.- Hace un año, cerca de cuatro mil centroamericanos, en su mayoría hondureños, entraron a la fuerza por el puente Rodolfo Robles para pasar en caravana por nuestro país hacia Estados Unidos.



En aquella ocasión, autoridades federales trataron de contener su paso para obligarlos a tramitar su pase de entrada al país, pero no esperaron a que la burocracia iniciara el proceso, pues tardaban 10 días en responder y sólo atendían a 100 personas por día, y emprendieron un viaje, sin documentos, hacia la frontera norte.



A partir de ese día, el gobierno federal se enfrentó a uno de los retos más grandes en materia de migración en su historia, toda vez que, con el paso de los días, grupos numerosos de extranjeros cruzaban por el Río Suchiate hacia las carreteras de Ciudad Hidalgo para seguir a la caravana mayor; incluso, algunos extracontinentales se aparecieron en la frontera sur.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), se estima que en los primeros seis meses de 2019 entraron alrededor de 519 mil 628 migrantes.



Sin embargo, sólo 54 mil 377 se acercaron a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para pedir refugio, ya que temen regresar a sus países de origen por la violencia que azota en ellos.



Pero la institución sólo ha alcanzado a resolver, en este año, cinco mil 205 casos (dando refugio a tres mil 680), quedando pendientes 37 mil 104 procesos, de los cuales 11 mil 141 están suspendidos.



En cuanto a devoluciones de migrantes, el INM asegura que se ha regresado a 97% de los indocumentados que han sido presentados ante sus instalaciones, pues de los 138 mil 491 migrantes regresó, en deportación y regreso voluntario, a 134 mil 406.



Además, el INM ha tramitado 37 mil 563 regularizaciones por razones humanitarias y ha repartido 40 mil 33 formatos múltiples de migración a todas las personas que han sido retornadas de Estados Unidos, para que esperen su trámite de asilo en este país, una nueva política instaurada por el presidente de ese país, Donald Trump.



Nuevas armas



A finales de marzo, se corrió la voz de que una caravana de 20 mil personas se estaba formando en Honduras. Ante este panorama, el 27 de marzo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero anunció nuevas medidas para contener la migración ilegal a EU, entre las que se encontraban evitar dar visas humanitarias de forma masiva y modificarlo por permisos temporales de visitante y trabajo en todo el sureste del país.



Es así que de enero a septiembre, el INM ha tramitado 53 mil 887 tarjetas de visitante regional, documento con el que no han estado tan de acuerdo los migrantes africanos que, desde abril, han provocado destrozos en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, pues ellos no desean quedarse en este país a trabajar.



Otro de los apoyos que el gobierno ofreció, sobre todo para aquellos retornados de EU, fue el de tarjetas de visitante trabajador fronterizo, y de las cuales han sido entregadas siete mil 236.



Sin embargo, de acuerdo con números oficiales todavía faltan 255 mil 249 migrantes que no se sabe si siguen en el país, si se regresaron o si esperan en la frontera.