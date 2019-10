Se estanca el empleo en la industria manufacturera: Inegi

Ciudad de México.- Durante agosto pasado la industria manufacturera tuvo un estancamiento en creación de plazas laborales, pues no se reportó un crecimiento en su comparación mensual, aunque el sector de prendas de vestir cayó 4.8 por ciento anual, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



En el octavo mes del año la cifra de personal ocupado en manufacturas no tuvo ninguna variación respecto del periodo inmediato anterior; sin embargo, a tasa anual el cambio fue de 0.7 por ciento.



El organismo detalló que por tipo de contratación la categoría de obreros descendió 0.3 por ciento respecto de los resultados del mes inmediato anterior, mientras el rubro de empleados avanzó 0.4.



En su comparación anual, ambas categorías avanzaron 0.3 y 2 por ciento, respectivamente.



En tanto, las horas trabajadas descendieron 0.8 por ciento. Por tipo de contratación la referente a obreros disminuyó 1.2 por ciento, mientras la de los empleados cayó 0.3.



Las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, aumentaron, al eliminar el factor estacional de 0.9 por ciento en comparación con el mes precedente.



Destacó que sólo contando las prestaciones sociales, éstas se incrementaron 1.7 por ciento, siendo los salarios pagados a obreros los que más aumentaron, 0.8 por ciento, mientras los de empleados subieron 0.4 a tasa mensual.



Por tipo de industria, el Inegi detalló que la dedicada a la manufactura de prendas de vestir fue la que tuvo la caída más pronunciada en cuanto a personal ocupado en su variación anual, que fue de -4.8 por ciento.



Incluso, en ese sector las horas trabajadas cayeron 6.3 por ciento, mientras las remuneraciones medias alcanzaron 1.4.



La industria de productos derivados del petróleo y el carbón fue la segunda, con una disminución más marcada en cuanto a personal ocupado: 4.2 por ciento en la variación anual.



Las horas trabajadas en esa rama cayeron 4.7 por ciento en su comparación con el mismo mes del año anterior.



En tanto, las remuneraciones medias tuvieron una caída pronunciada de 8.3.



En contraste, la manufactura de productos textiles, que no incluye prendas de vestir, obtuvo mejores resultados. La cifra de personal ocupado creció 4.2 por ciento anual.



Las horas trabajadas aumentaron 3.8 por ciento, y las remuneraciones avanzaron 1.5.



La industria dedicada a la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos, así como a componentes y accesorios electrónicos, reportó un avance de 3.9 por ciento.



Las horas trabajadas en esa industria también aumentaron (2.2 por ciento), y las remuneraciones se incrementaron 4.6.