Se estrellan 2 aeronaves en aeropuerto de San Antonio

Dariela Macías | Piedras Negras, Coah.- Dos jets marca Cessna sufrieron un accidente esta tarde en el aeropuerto de San Antonio, luego de que una de las aeronaves sufrió desperfectos y requirió de un aterrizaje de emergencia impactando a la otra unidad que se encontraba estacionada cerca de los hangares.



El percance ocurrió aproximadamente a las cuatro de la tarde y según los primeros informes de Bomberos y autoridades de aeronáutica, una de las aeronaves que permanecía estacionada llegó de San José California desde el pasado 5 de noviembre en tanto que la otra nave que tenía un plan de vuelo saliendo de New Orleans sufrió un desperfecto pues el piloto detectó una fuga de combustible que lo obligó a realizar el aterrizaje de emergencia.



Al momento de tocar tierra la unidad se impactó contra el avión de San José, California sobreviniendo el accidente.



No se ha informado de heridos o cuántas personas viajaban en la aeronave que aterrizó y debido al accidente no se han suspendido las operaciones aéreas en este puerto.



Trascendió que ambas unidades aéreas son utilizadas como taxis aéreos.