Se ha descuidado la música infantil: Tino de Parchis

Ciudad de México.- El cantante Tino, integrante del grupo Parchís, advirtió que el público infantil se encuentra carente de propuestas musicales, por lo que han tenido que consumir otros géneros sin importar que estos no sean adecuados para ellos.



“Nosotros no estamos en contra de algún género musical, porque sabemos que ante la falta de propuestas para el público infantil, estos jalan la música que se encuentra a la mano, sin importar que no sea adecuada para su edad”.



Constantino Fernández, su nombre real, señaló que en la actualidad nadie se ha preocupado por este sector y aunque han existido intentos de agrupaciones, ninguna ha causado efecto o el impacto deseado.



Compartió que incluso en algún tiempo los buscaron para asesorar a algunos pequeños, pero los proyectos no se consolidaron como deseaban, “nunca más hubo un grupo como Parchís”.



Por lo que ahora que han regresado a los escenarios, luego de que el grupo se separó en 1992, ven con gusto que las nuevas generaciones los apoyen, pues están conscientes que son sus padres los que se han encargado de que su legado no se pierda.



Comentó que después del documental realizado para una plataforma de streaming, en el que dejaron al descubierto cómo era la relación entre los integrantes del grupo y sus familias, ahora han sido convocados para un nuevo proyecto de serie.







Serán 10 capítulos en los que revelarán cosas tanto del grupo como de los mismos integrantes, indicó Tino, vocalista de la agrupación, quien en esta ocasión no quiso aclarar si se sabrá más de los romances de los integrantes del grupo.



“Eso lo hemos dejado para que sea descubierto en la serie”, dijo el cantante, quien acudió a la gala y subasta filantrópica, con la que se recaudaron fondos para Global Gift Foundation y Eva Longoria Foundation.



El cantante español reconoció que las causas altruistas siempre son cosas en las que le gusta participar, “en España lo hacemos seguido con las instituciones que luchan contra el cáncer y creo que es la mejor forma de ayudar.



“Nos gusta ser parte de nobles causas y esperamos aportar algo”, dijo el intérprete, quien desde septiembre pasado forma parte de la "Gira Tour Pop Rock", junto a sus compañeros de Parchís, que ahora los llevará a Guadalajara el 28 de noviembre y 14 de diciembre a Mérida.