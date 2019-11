Se incrementa depresión y suicidios en fiestas navideñas

Las tasas de depresión y suicidios aumentan en épocas decembrinas, por lo que no son de felicidad y emoción como lo pintan la televisión y los medios de comunicación, señaló la docente y psicoterapeuta del Instituto de Investigación y Capacitación y Psicoterapia, en Sinaloa, Celia Ramos López.De acuerdo a los datos delen el 2018 se cometieron 6 mil 808 suicidios en el país y superando alen el que se tuvieron 6 mil 559.Por esto la psicoterapeuta llamó a ciudadanía a cuidar a sus amigos y familiares que presentan cuadros de depresión o idealización suicida ya que el sentir acompañamiento los motiva a seguir adelante.“Es muy importante que la persona no esté sola y esté acompañado siempre de otras, y muy importante buscar a un profesional que te ayude a que esa luz que la persona ha perdido, la encuentre, y si está con seres queridos es mejor para que no se siente tan solo”, señaló.Asimismo, Ramos López llamó a no tomar loscomo un “chantaje”, ya que muchos se han suicidado “accidentalmente”.