Se manifiestan contra el acoso sexual en la UAdeC

Saltillo, Coah.- Alumnas del Ateneo Fuente y la Facultad de Jurisprudencia se manifestaron en Rectoría con pancartas pidiendo solución para el acoso sexual, pues aseguran que el protocolo para prevenir la violencia de género no está dando resultados, y además le han hecho cambios que no las favorecen, como incorporar la figura de falsa denuncia, lo que significa que se castigará a quien invente agresiones y calumnie a catedráticos.



“Se le hicieron varios cambios de los que no nos habían avisado, lo cual causa mucha inconformidad, además el protocolo no ha sido dado a conocer adecuadamente, y aparte ahora dicen que si la que pone la queja es menor de edad debe ser acompañada por sus padres, además no se nos ha informado ni dado un documento oficial”, comentó Nataly quien estudia en el Ateneo Fuente.



Debido a las múltiples denuncias de acoso se han formado redes de apoyo entre las estudiantes para luchar contra el acoso sexual en varias preparatorias y facultades de la universidad como el Ateneo Fuente, la Facultad de Comunicación, y de Jurisprudencia, así como la Escuela de Artes Plásticas.



“Nosotros somos parte de la Red de Confianza Ateneísta, que surge por las denuncias de acoso anónimas que se estaban dando por redes sociales, en que consiste, pues en el acompañamiento de la víctima para la activación del protocolo el cual se supone debe proteger a las estudiantes.”



Una comitiva de estudiantes fue recibido por el secretario general de la universidad Miguel Ángel Rodríguez Calderón para escucharlas y en lo posible dar solución a sus inquietudes.