‘Se mantendrá la estrategia de seguridad’, asegura AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que pese a los hechos de violencia registrados en los últimos meses, la estrategia de seguridad se mantendrá porque “se atienden las causas que la originan”.



En la conferencia de prensa matutina, aseveró que, pese a los obstáculos, la transformación de la vida pública de país avanza.



Destacó que en poco tiempo, en los 11 meses que lleva su administración, se han logrado cambios.



Tras el ataque contra la familia LeBarón, señaló que volvieron las críticas de cambiar la estrategia de seguridad, pero se mantiene como fue planeada originalmente.



Dijo que se mantiene la propuesta de atender la causas que generan la violencia para recomponer el tejido social.



López Obrador aseveró que llevará tiempo, pero es mejor prevenir.



En el salón Tesorería de Palacio Nacional dijo que serán castigados todos los delincuentes porque no se les respeta.



“Nosotros no tenemos precio, la dignidad no tiene precio”, advirtió