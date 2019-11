Se perfila 2019 como el peor año en empleos

Ciudad de México.- El estancamiento económico en México provocará que 2019 se convierta en el peor ejercicio para la generación y calidad de los empleos, con respecto a lo visto desde 2009, que fue uno de los peores años por la crisis que se vivió.



El director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz, y el presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Chaparro Romero, dijeron al periódico El Universal que la baja generación de empleos en este año es resultado del nulo crecimiento del país, la desconfianza y la baja inversión.



De la Cruz dijo que en 2019 “cuando mucho se van a generar entre 350 mil y 400 mil empleos registrados en el IMSS, que será el menor registro desde la crisis de 2009”.



No sólo hay menos empleos, continúa la precarización del mercado laboral, porque la mayor parte de los puestos que se generan están en el rango de hasta dos salarios mínimos, en el mejor de los casos. Mientras que los trabajos que se pierden son de más de tres salarios, de acuerdo con cifras del IMSS y del Inegi.



Todo ello es producto de la falta de crecimiento económico, al no haber confianza del sector privado baja la inversión; los indicadores de consumo se debilitan y estamos ante un nulo aumento del PIB en los primeros tres trimestres del año, agregó.



Expuso que el PIB en 2019 puede variar entre –0.3% y 0.1%, con mayor posibilidad de que quede en -0.1%, y “la tendencia para 2020 no será la recuperación, sino la dinámica de caída continua”.