Se puede reportar ya a desaparecidos desde sitio web en Saltillo

Saltillo, Coah.- En 15 minutos y un clic, podrán reportar la desaparición de una persona mediante la plataforma Reporta Desaparecidos, que además de agilizar la búsqueda pretende evitar la manipulación de cifras locales en este delito de alto impacto.



En Coahuila hay 2 mil 125 personas desaparecidas, sin contar la cifra negra de quienes no denunciaron por miedo, y que ahora podrán hacerlo de manera anónima desde un celular o computadora.



La plataforma Reporta Desaparecidos, diseñada por la Comisión Nacional de Búsqueda, permite reportar desapariciones por diferentes hipótesis: de manera forzada, accidentes, por movimientos armados e incluso de-sapariciones voluntarias –que en Saltillo son cada vez más comunes–.



El reporte permite además, especificar la nacionalidad del desaparecido, su estado civil y si habla español, si es analfabeta y en el caso de ser mujer, si está embarazada, para mejorar la búsqueda.



De acuerdo con la plataforma, no solamente pueden reportar desapariciones los familiares, sino también los compañeros de trabajo, sacerdotes, representantes legales, organizaciones no gubernamentales, e incluso las parejas extramatrimoniales.



Este proyecto que se encuentra funcionando desde este fin de semana, fue presentado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.